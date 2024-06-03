Москва, 3 июня, 2024, 12:03 — ИА Регнум. 39-летнюю москвичку обокрали на остановке общественного транспорта в центре столицы, где она уснула после пятничной вечеринки. Проснувшись, женщина обнаружила, что у неё пропал мобильный телефон и швейцарские часы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Unsplash/Sophia Sideri

В ночь с пятницы на субботу, с 26 на 27 апреля, женщина отдыхала с друзьями в одном из баров в центре Москвы. Под утро, когда все разъехались, она решила подождать автобус на остановке на Арбате.

«Женщина уснула, ожидая автобус. В это время неизвестные похитили у неё iPhone 13 pro и наручные часы Breitling. Сумма ущерба — 600 тысяч рублей», — сообщил собеседник.

Женщина написала заявление в полицию. Проводится проверка. Правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения, на которые мог попасть момент кражи.

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