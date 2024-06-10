Калининград, 10 июня, 2024, 14:57 — ИА Регнум. IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата» завершился масштабным гала-концертом, сообщили организаторы.

Фестиваль классической музыки «Кантата»

На концерте прозвучали произведения классиков, в числе которых «Праздничная Увертюра» Дмитрия Шостаковича, «Увертюра 1812» Петра Чайковского, а также арии и дуэты из опер «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Самсон и Далила». Гала-концерт прошел под аккомпанемент Калининградского симфонического оркестра, которым дирижировал Кристиан Кнапп.

«Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив появился фестиваль «Кантата», который набирает обороты. Из года в год программа становится всё интереснее, насыщеннее. С каждым годом растёт количество звёздных артистов, выступающих на фестивале, этаких корифеев классической музыки» — отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак добавил, что художественный руководитель фестиваля Андрей Борисов выстроил уникальную программу. По словам самого Борисова, фестиваль стал пиром духа и торжеством эстетики.

В организации фестиваля задействовали более 200 человек, в том числе, свыше 100 волонтёров. Участие в нём приняли 330 артистов.

Мероприятие проходило с 3 по 9 июня в Калининграде и Калининградской области. Международный фестиваль проводился при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы и правительства Калининградской области. В его рамках прошла серия живых концертов и спектаклей в живописных и исторически значимых местах Калининградской области. Произведения отечественных и зарубежных композиторов исполняли артисты мировой величины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня в рамках фестиваля в Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова исполнили шедевры мировой классической музыки. Дневной концерт был посвящён детской программе. Калининградский детско-юношеский симфонический оркестр исполнил зоологическую сюиту Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» и произведения из цикла фортепианных пьес «Картинки с выставки» русского композитора Модеста Мусоргского.

В вечерней программе прозвучали мировые оперные шедевры. Для гостей фестиваля исполнили арии из опер Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», Джузеппе Верди «Отелло», Джакомо Пуччини «Tosca», Петра Чайковского «Пиковая дама» и другие.

Днём ранее, 8 июня, на фестивале представили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Постановка была приурочена к 225-летнему юбилею писателя и поэта Александра Пушкина.