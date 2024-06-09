Калининград, 9 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова исполнили шедевры мировой классической музыки в рамках IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата», сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Фестиваль классической музыки «Кантата»

Дневной концерт был посвящён детской программе. Калининградский детско-юношеский симфонический оркестр исполнил зоологическую сюиту Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» и произведения из цикла фортепианных пьес «Картинки с выставки» русского композитора Модеста Мусоргского.

«Карнавал животных» у меня ассоциируется с большим юмористическим шоу. Это действительно довольно комическое произведение, где Сен-Санс рассказывает о том, что люди и животные неотделимы, что мы все друг на друга похожи. Фестиваль «Кантата» — безусловно, одно из самых ярких событий года в Калининградской области, которое с каждым годом только совершенствуется», — заявил художественный руководитель оркестра Михаил Кирхгофф.

В вечерней программе прозвучали мировые оперные шедевры. На сцене Калининградской филармонии дуэтом выступили Анжелика Минасова — солистка оперной труппы Мариинского театра и Николай Ерохин — солист Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Для гостей фестиваля исполнили арии из опер Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», Джузеппе Верди «Отелло», Джакомо Пуччини «Tosca», Петра Чайковского «Пиковая дама» и другие.

«Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив появился фестиваль «Кантата», который набирает обороты. Из года в год программа становится всё интереснее, насыщеннее. С каждым годом растёт количество звёздных артистов, выступающих на фестивале, этаких корифеев классической музыки. У нас сейчас сформировалась хорошая мода на участие в добрых делах. Подобные фестивали — это ещё одна возможность поддержать благое дело — сохранение культурных памятников», — отметил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Фестиваль «Кантата» проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы и правительства Калининградской области.

Как передавало ИА Регнум, четвёртый просветительский и благотворительный Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который ежегодно проводят в Калининградской области, в 2024 году будет проходить с 3 по 9 июня на различных площадках региона.

Днём ранее, 8 июня, на фестивале представили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». Постановка приурочена к 225-летнему юбилею писателя и поэта Александра Пушкина.