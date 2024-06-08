Калининград, 8 июня, 2024, 14:25 — ИА Регнум. В Калининграде на сцене Центрального парка культуры и отдыха в рамках IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата» представили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин», сообщили ИА Регнум организаторы фестиваля.

Как отмечается в пресс-релизе, постановка приурочена к 225-летнему юбилею писателя Александра Пушкина.

Ведущие партии исполнили солисты Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). В роли Татьяны — Наталья Петрожицкая, а партию Евгения Онегина исполнил Дмитрий Зуев. Дирижёр оркестра — Народный артист РФ Феликс Коробов.

«Как-то Джон Ноймайер, довольно известный постановщик-хореограф, сказал следующее: «Вы часто говорите, что Пушкин — наше всё, при этом, принижая его заслуги мировые. Вы не представляете как популярен Пушкин в других странах». Как во Франции Пушкин уже долгие годы считается в первую очередь не поэтом, а историком. Пушкин — это планета, на которой ты всё время находишь что-то новое», — отмечает Коробов.

С оперой «Евгений Онегин» в разные периоды времени выступали как на отечественных, так и на зарубежных сценах. В роли Онегина своим мастерством отличались оперные певцы Пантелеймон Норцов, Алексей Иванов, Юрий Мазурок, Сергей Лейферкус, Дмитрий Хворостовский. Эту роль исполняли опытный итальянский бельканто Этторе Бастианини и известный немецкий баритон Дитрих Фишер-Дискау.

Партию Татьяны исполняли Елена Катульская, Наталья Шпиллер, Елена Кругликова, Галина Вишневская, итальянская примадонна Мирелла Френи, а также американские певицы Кэтрин Мальфитано, Дебора Войт и Рене Флеминг.

Международный фестиваль классической музыки «Кантата» проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы и правительства Калининградской области.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году Россия отметила особую дату — 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Русскому читателю это имя известно с самого юного возраста: сначала по его детским сказкам, потом — по лирическим произведениям, романам, повестям и пьесам. Пушкин по праву считается одним из создателей современного литературного русского языка, а его произведения — богатейшим культурным наследием.

Президент России Владимир Путин в ночь на 6 июня посетил Государственный музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкине под Санкт-Петербургом.

В Москве 6 июня в день рождения писателя и поэта Александра Пушкина состоялась серия праздничных мероприятий. На Красной площади прошёл фестиваль с участием столичных библиотек. В усадьбе Воронцово, парках «Музеон», «Северное Тушино» и «Красная Пресня» организовали выставки, лекции и спектакли. Городские библиотеки провели на своих площадках игры, квесты, викторины и другие мероприятия.

В мае один из традиционных уроков «Разговоры о важном» в школах и колледжах России был посвящён 225-й годовщине со дня рождения Пушкина. Ученики младших классов сыграли в игру «Путешествие по Лукоморью», а более старшие ребята просмотрели видеоролики, благодаря которым узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времён Пушкина.