Ивано-Франковск, Украина, 10 июня, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Сотрудники скорой помощи в Ивано-Франковске на западе Украины отказывались помогать мужчине из Мариуполя и оскорбляли его, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Kirill Chubotin/Global Look Press

По данным издания, мужчина без движения лежал на асфальте. Медики в этот момент требовали от него встать на ноги, утверждая, что тот напился. Одна из сотрудниц скорой заявила, что помогать ему не будет и никуда не повезёт, а также назвала его приехавшим москалём.

В украинских соцсетях под видео с инцидентом пользователи писали, что мужчина родом из Мариуполя, на улице у него случился припадок эпилепсии.

В украинских СМИ часто появляются свидетельства дискриминации по отношению к жителям русскоязычных регионов. Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в библиотеке украинского города Тернополь отказались выдавать книги семилетнему мальчику — переселенцу из Харькова, аргументируя это тем, что он может написать в них «Слава России». По словам мамы мальчика, семья переехала в Тернополь вскоре после начала СВО. Два года мальчик ходил в городскую библиотеку возле школы, перечитал там много книг, никаких нареканий не имел, однако получил отказ в обслуживании в более крупной областной библиотеке. По данным «Страна. ua», представители секретариата уполномоченного по правам человека уже посетили библиотеку и заявили, что поведение руководства имеет признаки дискриминации.

В том же месяце стало известно, что в одной из киевских школ сверстники избили 13-летнего ученика за то, что он якобы смотрел мультфильмы на русском языке. Уточнялось, что медики прооперировали ребёнка. Издание «Страна. ua» отмечало, что мальчик не рассказывал про травму десять дней, потому что его запугал помощник учителя, но мать заметила у него гематомы.