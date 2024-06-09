* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Астана, 9 июня, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Министерство культуры и информации Казахстана 9 июня сообщило, что рассмотрит петицию против пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Петиция «Казахстанского союза родителей» была опубликована на сайте правительства страны 31 мая и за десять дней набрала 50 тыс. подписей, которые необходимы для рассмотрения инициативы властями.

Авторы петиции отметили, что в Казахстане детям «открыто навязывается однополая любовь», а среди молодёжи формируются «новые стандарты» сексуальных отношений. Взрослым гражданам пора прервать «молчание» по данному вопросу, пока не поздно, считают авторы.

«Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации», — напомнила пресс-служба министерства.

Для рассмотрения петиции будет создана рабочая группа, в которую войдут представители «Казахстанского союза родителей», государственных ведомств и общественных объединений, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента страны пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ.

Законопроекты предполагают, что браком является только союз мужчины и женщины. Гомосексуальные пары не смогут усыновлять несовершеннолетних. Также в Грузии запретят хирургические операции по смене пола и указание в документах пола, отличающегося от данного при рождении. В школах и вузах будет запрещена пропаганда ЛГБТ и инцестов, СМИ и другим вещателям запретят показывать в эфире интимные однополые сцены и рекламу аналогичного содержания, также будет запрещено проведение манифестаций, направленных на популяризацию ЛГБТ.

Ранее власти западных стран, в том числе Европарламент, потребовали от Грузии отказаться от принятия закона об иностранных агентах, а также от внесения поправок в Конституцию, «направленных против ЛГБТ-сообщества».