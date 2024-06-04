* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Тбилиси, 4 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента страны пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и смены пола, заявил 4 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Shakh Aivazov/AP/TASS

Законопроекты направлены на защиту семейных ценностей, сказал он.

«Парламентское большинство инициирует пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который состоит из одного основного законопроекта «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и 18 вытекающих законопроектов, которыми вносятся изменения в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательство об образовании и так далее», — сказал Папуашвили журналистам.

Поправки должны быть внесены и в Конституцию Грузии, добавил он. В мае 2024 года завершились консультации по вопросу о данных законопроектах в регионах страны.

Законопроекты предполагают, что браком является только союз мужчины и женщины. Гомосексуальные пары не смогут усыновлять несовершеннолетних. Также в Грузии запретят хирургические операции по смене пола и указание в документах пола, отличающегося от данного при рождении.

Кроме того, в школах и вузах будет запрещена пропаганда ЛГБТ и инцестов, СМИ и другим вещателям запретят показывать в эфире интимные однополые сцены и рекламу аналогичного содержания, также будет запрещено проведение манифестаций, направленных на популяризацию ЛГБТ.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти западных стран, в том числе Европарламент, потребовали от Грузии отказаться от принятия закона об иностранных агентах, а также от внесения поправок в Конституцию, «направленных против ЛГБТ-сообщества».

Принятый парламентом Грузии закон об иноагентах предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Депутаты парламента Грузии 28 мая большинством голосов поддержали преодоление вето, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Закон был подписан спикером парламента.

Зурабишвили, отклоняя законопроект, назвала его «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года. Рассмотрение законопроекта об иноагентах сопровождалось массовыми протестными акциями в Тбилиси. Против инициативы выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. В свою очередь, Брюссель заявил о намерении лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз, если власти страны не откажутся от закона. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены менять свои планы.

В Грузии уже понимают, что фактически страну наказывают за отказ конфликтовать с Россией, и чем шире будет распространяться это мнение, тем лучше для Москвы, отмечал ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.