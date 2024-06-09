Молдавия, 9 июня, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Западные страны подталкивают власти Молдавии к участию в войне, заявил 9 июня бывший вице-премьер страны Юрий Рошка.

European People’s Party Экс-вице-премьер Молдавии Юрий Рошка

Киевский режим терпит ощутимые поражения, и Запад хочет расширить театр военных действий, сказал Рошка в эфире телеканала Canal 5.

«Коллективный Запад усиленно толкает Республику Молдова в пекло войны. Мы видим, что киевский режим терпит довольно чувствительные поражения. Скорее всего, англичанам, американцам и их куклам нужно расширить театр военных действий», — заявил бывший вице-премьер.

Действующие власти Молдавии не защищают интересы народа, они являются наёмниками других государств, и можно говорить о том, что у власти в Молдавии находится оккупационная администрация, сказал Рошка.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 июня на полях Петербургского международного экономического форума бывший президент и председатель социалистической партии Молдавии Игорь Додон также заявил, что действующие власти страны готовят Молдавию к войне.

Он напомнил, что ВС Молдавии проводят постоянные учения с НАТО, в страну прилетают американские самолёты, «непонятные закрытые грузы» идут транзитом с территории НАТО (из Румынии) на Украину, бюджет министерства обороны Молдавии увеличен в четыре раза, а власти закупают радары и оружие и созывают в военкоматы резервистов.

9 июня в Москве проходит съезд молдавского оппозиционного блока «Победа». Его решили провести в России, поскольку у власти в Молдавии находятся предатели, а в Кишинёве хозяйничают спецслужбы западных стран, отметила в ходе своего выступления на съезде глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.