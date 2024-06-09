Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как по ошибке вместо слова «неизбежно» сказала «безызбежно» и смогла на этом заработать.

РИА Новости/Александр Вильф

На одном из мероприятий в Санкт-Петербурге фигуристка вспомнила оговорку, допущенную летом 2023 года в интервью перед хоккейным матчем. На вопрос, увлекается ли она хоккеем, Загитова ответила: «Ну, конечно, это безызбежно». В итоге, как призналась спортсменка, фраза стала мемом, а её автор смогла заработать на своей ошибке, выпустив мерч с «несуществующим» словом. Позже некоторые фанаты всё же нашли «безызбежно» в Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля.

«Безызбежно» — хороший кейс. Когда я случайно озвучила это слово, мне многие написали, что такое слово, оказывается, существует. Просто многие его не знают. А люди провели исследования! В итоге я даже монетизировала этот случай, заработала на шумихе вокруг уникального слова», — передаёт слова Загитовой «Матч ТВ».

Алина завоевала золото в одиночном катании на Олимпиаде-2018. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы, в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Карьеру фигуристки девушка приостановила в 2019 году, однако о её завершении не говорила.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Загитова стала победительницей шоу-поединка на шпагах в «Лужниках». Схватка завершилась со счётом 15:14 в пользу фигуристки.