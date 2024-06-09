Новый, 837-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый недостаток живой силы, поэтому «мясных штурмов» становится меньше. По оценке главы Запорожья, враг перешёл по большей части к обороне, сдав Крынки в Херсонской области и Работино в Запорожской. Ухудшение положения ВСУ в разговоре с «РИА Новости» Балицкий связал с усталостью Запада и нехваткой вооружения.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

Также, по словам главы Запорожья, у врага нет той мощи и идеологической убеждённости, которыми обладает Россия. Балицкий подчеркнул, что украинские боевики не мотивированы и не понимают, за что воюют, а тех мотивированных нацистов, которые убивали жителей Донбасса восемь лет, а потом рванули за русской кровью, уже почти не осталось.

«Они все или сдохли где-нибудь по госпиталям, или были убиты на полях», — заявил он.

Тем временем на южнодонецком направлении расчёты ударных беспилотников уничтожили долговременные огневые точки ВСУ.

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Соответствующие видеокадры опубликованы в Telegram-канале Минобороны РФ. Там же отметили, что на счету отряда ударных дронов группировки войск «Восток» сотни боевых вылетов и десятки поражённых целей.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.