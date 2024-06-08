* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Киев, 8 июня, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Киеве работники ТЦК (военкомата) приехали к месту проведения вечеринки ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и проверили документы у всех присутствующих мужчин, передаёт издание «Страна. ua» со ссылкой на организаторов.

Иван Шилов ИА Регнум

Мероприятие проходило в арт-центре Closer. Военкомы «пытались забрать» мужчин, у которых не было с собой необходимых документов, сказано в сообщении.

Организаторы обвинили ТЦК в предвзятости, заявив, что из всех проходящих в этот день в Киеве мероприятий военкомы выбрали именно ЛГБТ-вечеринку. Также они сообщили об отмене других мероприятий, ранее запланированных на 8 и 9 июня в рамках «гей-прайда».

Представители ЛГБТ ранее анонсировали проведение парада на одной из станций киевского метро, а после того, как власти города его запретили (объяснив это возможными провокациями), организаторы заявили, что мероприятие может быть проведено и без согласования.

Как передавало ИА Регнум, ранее Оболонский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, признанного виновным в уклонении от мобилизации «в особый период». Это максимальное наказание по данной статье, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Подобное решение было вынесено впервые.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Несмотря на многолетние старания Запада и украинского «радужного» лобби, представителей нетрадиционных меньшинств на Украине крайне мало и большинство украинского общества по-прежнему не желает воспринимать ЛГБТ-повестку как норму, но Запад продолжит свои усилия на данном направлении, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.