Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:38 — ИА Регнум. США и Канада рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, это может произойти из-за того, что возобновляемая энергетика вытеснила с рынка Северной Америки большой объем надежной генерации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Петербургский международный экономический форум-2024

«Благодаря многолетней агрессивной пиар-кампании и усилиям лоббистов, возобновляемая энергетика вытеснила с энергорынка Северной Америки большой объем надежной электрогенерации, — рассказал Сечин. — В результате значительные участки территории США и Канады в данный момент рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии».

По словам главы «Роснефти», западные технологические гиганты сегодня пожинают плоды своих трудов, поскольку растущий спрос на электроэнергию со стороны внедряемых повсеместно центров обработки данных не может быть удовлетворен существующими мощностями. Сечин пояснил, что за последние четыре года мировое потребление электроэнергии в этом сегменте удвоилось, а к 2030 году может вырасти на 1000 тераватт-часов, что равно совокупному потреблению Германии и Франции. Еще больше рост потребления в мире ускоряет широкое внедрение искусственного интеллекта.