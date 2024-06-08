Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Под предлогом «зеленого энергоперехода» в мире реализуется строительство «зеленого» неоколониализма. Об этом заявил вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас в ходе дискуссии на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Петербургский международный экономический форум — 2024

«Что касается «зеленой» экономики, или вот этот «зеленый» экстремизм — единственное, что зеленого там есть, это «зеленый» доллар. Это форма сохранения доминирования и своей гегемонии», — выразил уверенность вице-президент Венесуэлы. Глобализация, как она выглядела в 90-е годы, и идеология свободной торговли провалились, уверен он. «Мы видим, что санкции — это новая форма ограничения производственного потенциала, необходимого для развития стран», — заявил экономике Хосе Феликс Ривас.

В то время, когда глобальный спрос на нефть продолжает расти, сектор традиционных источников энергии испытывает жесткий дефицит инвестиций. Такое мнение высказал другой участник дискуссии — председатель совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвировски. «Определяется спрос прежде всего ростом потребления со стороны Глобального Юга. А в результате недостатка инвестиций в приоритетные направления, а также сокращения активности по разведке мы видим снижение добычи. Это прежде всего касается стран, не входящих в ОПЕК», — посетовал Вайвировски.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака призвал увеличивать использование СПГ, развивать и активно применять технологии улавливания и хранения углерода, которые имеют большое значение для энергоперехода. Нобуо Танака высказал уверенность, что «Роснефть» может внести значительный вклад в обеспечение потребителей энергоресурсов, в развитие технологий улавливания и других технологий».