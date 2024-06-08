Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Блогеры-резиденты «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», выступили на сессии «Блогосферная революция: тренд на осознанность» в рамках Молодежного дня ПМЭФ-2024.

«Инсайт Люди» Генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина

Спикерами сессии стали блогер и актер Давид Манукян, певец и блогер Анатолий Цой, ведущая и блогер Евгения Кривцова, блогер Валерия Чекалина, представители Китая и другие. Модератором дискуссии стала генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Эксперты обсудили методы продвижения осознанного образа жизни в соцсетях среди молодежи, необходимые инфлюенсерам навыки для создания качественного контента в новых медиа и не только.

Продюсерский центр «Инсайт Люди» впервые стал информационным партнером Молодежного дня ПМЭФ. «Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2024.

Новая концепция Молодежного дня ПМЭФ-2024 делает акцент на практико-ориентированный формат с использованием digital-технологий. Она позволит привлечь молодежь к решению вопросов экономического развития страны, построить профессиональную траекторию в соответствии с актуальной экономической повесткой, получить мотивацию на профессиональный рост. Повестка охватывает все сферы самореализации молодого поколения: развитие молодежного предпринимательства, карьерный и личный рост, международные научные и технологические проекты, инновации в бизнесе, менторство, наставничество и многое другое.

«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Вместе с этим «Инсайт Люди» выступит организатором мультиформатного фестиваля в честь Дня России, который пройдет 12 июня на территории у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.