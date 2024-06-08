Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Развитые страны внесли наибольший вклад в климатический кризис. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Именно развитые страны, представляющие сегодня меньшинство населения планеты, внесли наибольший вклад в климатический кризис», — сказал он. Так, по данным ООН и негосударственных исследовательских институтов, на развитые страны приходится 65% совокупных выбросов, произведенных за последние 200 лет.

Сечин призвал сделать энергопереход сбалансированным, а также учитывать интересы большинства, то есть развивающихся стран. А для достижения энергобезопасности, по мнению главы компании, необходимо обеспечить достаточность, доступность и надежность источников энергии.

«К сожалению, стратегия «зеленого» перехода в её сегодняшнем виде не учитывает эти потребности», — добавил он.