Динский район, Краснодарский край, 8 июня, 2024, 03:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в местных СМИ и соцсетях обсуждают ситуацию с прошедшим выпускным в детском саду для одного ребёнка — дочери новой заведующей. Накануне праздника родители других детей из-за конфликта с руководителем учреждения забрали ранее собранные деньги на торжество и устроили выпускной вне стен сада.

Эмилия Никитенко, ИА REGNUM Детский сад

Конфликт произошёл в станице Васюринской Динского района на Кубани 7 июня.

В СМИ появились видео с праздника для одного ребёнка. Девочка в нарядном платье в окружении переодетых в костюмы взрослых танцует, вокруг неё водят хороводы, ей хлопают, веселят несколько работников сада.

Потом ребёнок режет торт, фотографируется вместе со взрослыми.

Местные жители в комментариях написали, что девочке сказали, что все дети из группы заболели ветрянкой, поэтому она одна.

При этом отмечается, что с появлением новой заведующей с родителей участились поборы на разные необоснованные нужды детсада. Кроме того, руководитель, по словам сотрудников, позволяла себе неэтичные выходки по отношению к коллегам, лишала премий, оскорбляла.

Администрация района отреагировала на общественный резонанс и обещала провести проверку по факту.

Как сообщало ИА Регнум, директор вечерней школы № 11 в Воронеже Лариса Хопрова уволилась после скандала, вызванного жалобами детей на то, что их заставляли снимать в том числе нижнее бельё при досмотре перед сдачей ЕГЭ.

Следователи СУ СК по Воронежской области начали расследование в связи с жалобами. Министерство образования Воронежской области 29 мая заявило, что не выявило нарушений при досмотре учащихся перед ЕГЭ. По мнению ведомства, охранник не превышал должностных инструкций.