Харьков, Украина, 8 июня, 2024, 02:44 — ИА Регнум. На Украине воздушную тревогу объявили ночью 8 июня в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены также предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Запорожской области и ЛНР.

На территории Харьковской области сирены звучали более шести часов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во всех регионах сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23.

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины ночью 7 июня. На фоне взрывов звучала воздушная тревога.