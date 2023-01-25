Киев, 26 января, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко 25 января в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявила о невозможности достижения компромисса с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Тимошенко считает близкой возможность Третьей мировой войны. Но для того, чтобы её избежать, необходимо применять к России крайне жёсткие санкции, в том числе, и на уровне уголовного преследования.

Тимошенко считает достижение любых компромиссов с Россией невозможным. По её словам, только поражение России может быть целью Украины, и поэтому не следует вести никаких переговоров о достижения мира.

Тимошенко приветствовала будущие поставки киевскому режиму танков Leopard 2, так как именно западное оружие поможет вернуть под власть Киева Донбасс и Крым и достичь полной победы над Россией.

Напомним, что раннее против проведения переговоров выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.