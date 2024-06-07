Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Основные цели документа — повышение надежности и развитие магистральных сетей региона, содействие эффективному технологическому присоединению потребителей, дальнейшее восстановление инфраструктуры.

«Россети» «Россети» и ДНР договорились о сотрудничестве

«Россетями» действительно проведена очень серьезная работа, особенно это касается освобождаемых населенных пунктов. И здесь огромные слова благодарности от всех нас, от жителей Донбасса. Но, безусловно, еще более серьезная работа предстоит впереди с учетом тех рисков, с учетом тех угроз, которые мы видим сейчас в рамках специальной военной операции, видим стремление противника наносить удары по инфраструктуре, в том числе по энергетике», — отметил Денис Пушилин.

По его словам, для реализации договора будет создана рабочая группа. Кроме того, запланированы мероприятия, нацеленные на подготовку молодых специалистов, выстраивание партнерских отношений с научными и образовательными организациями.

Андрей Рюмин, в свою очередь, подчеркнул, что энергетики «Россетей» уже восстановили более 3,5 тыс. объектов в новых регионах России. Кроме того, специалисты компании активно помогали ликвидировать последствия «ледяных» дождей в ДНР минувшей зимой.

«Подписанное соглашение нацелено на повышение надежности и развитие магистрального комплекса. Это важное условие для социального благополучия и реализации экономического потенциала региона», — добавил он.