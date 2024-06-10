Москва, 10 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. 49% респондентов планируют рождение детей в течение ближайшего года. Об этом свидетельствуют данные исследования АНО «Национальные приоритеты» и аналитического центра НАФИ, проведённого весной 2024 года. По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, этот показатель вырос по сравнению с декабрем 2023 года, когда о таком намерении высказались только 27% опрошенных. Также до 28% выросла доля людей, которые планируют троих детей.

Freepik Многодетная семья

«При этом, люди в возрасте 25-34 лет намного чаще хотят иметь троих детей, а респонденты в возрасте 35-44 лет — двоих детей. Опрошенные с двумя, тремя и четырьмя детьми чаще намерены завести ещё одного ребенка», — рассказала София Малявина.

Эти результаты особенно показательны в 2024 году, который объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. И государство продолжает наращивать поддержку семей с детьми. В том числе, благодаря реализации национального проекта «Демография». В его поддержку в России стартовала информационная кампания.

Про семейные ценности рассказывают три ролика — «Веснушка», «Хотим, чтобы нас было больше» и «Семья — большая организация».

Семья — это бесконечный источник положительных эмоций, отмечают герои ролика «Хотим, чтобы нас было больше». Дети, родители, бабушки и дедушки мечтают о том, чтобы ценные моменты в этом «маленьком мире» только множились.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893957" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Хотим, чтобы нас было больше

Ролик «Веснушка» рассказывает историю семьи с помощью передачи отличительных генетических черт по наследству. Каждый человек хочет оставить свой след в истории и быть уверенным в том, что его жизнь имеет смысл. И рождение детей даёт этот смысл.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893957" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Веснушка

Ролик «Семья — большая организация» подчеркивает счастье многодетной семьи, где каждый ее представитель является важным элементом для слаженной работы всей системы. Большая семья — идеальное место для реализации каждого, кто является ее частью, поэтому дети в ней становятся помощниками в воспитании младших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893957" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Семья — большая организация

И отношение к многодетным семьям, как показывают результаты исследования, очень позитивное. Так, у 86% респондентов многодетные семьи ассоциируются со сплочённостью и добротой, у 85% и 84% — с ответственностью и трудолюбием.

Также 78% респондентов отметили, что дети наделяют жизнь смыслом. Большинство россиян считают, что благодаря детям появляются и сохраняются семейные традиции (71%) и что дети — это способ оставить наследие, передать семейные черты (75%).

Именно поэтому национальный проект «Демография» поддерживает семьи с детьми и тех, кто только планирует прибавление. Комплексная система поддержки действует на федеральном и региональном уровне. И самой востребованной из них неизменно остаётся материнский капитал. С начала реализации программы он предоставлялся при рождении второго или последующего ребенка, однако в 2020 году программа была расширена и на первенцев. За время действия программы уже более 14 млн семей получили сертификаты на маткапитал.

Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, образование детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Программа позволяет выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Так, в Чувашии многодетная семья Албутовых направила средства маткапитала на оплату образования старшего сына Владислава. Окончив школу, парень поступил в Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова на стоматолога.

«Как только сын поступил в университет, не было сомнений, куда направить средства материнского капитала. Такая мера поддержки от государства существенно бережёт семейный бюджет», — делятся супруги.

Чтобы получить сертификат на материнский капитал, заявление не требуется. Социальный фонд проактивно оформляет документ, используя поступившие данные о рождении ребёнка из реестра ЗАГС. Он предоставляется в электронном виде, маме достаточно войти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Там же семья может дистанционно распоряжаться маткапиталом и контролировать остаток средств.

С 1 февраля 2024 года маткапитал составляет:

• 630,4 тыс. руб. — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. При рождении второго ребенка доплатят 202,6 тыс. руб.;

• 630,4 тыс. руб. — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год, а также с тремя или более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было;

• 833 тыс. руб. — для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий или любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

Вокруг федеральных мер поддержки выстроилась система региональных решений. В дополнение к федеральному маткапиталу в большинстве субъектов РФ можно получить и региональный. Его семьи могут потратить на различные направления, в том числе на приобретение автомобиля.

Этой мерой поддержки воспользовалась многодетная семья Гришиных из посёлка Бородинского Тульской области. В 2023 году, после рождения четвёртого и пятого детей, супруги приобрели машину на средства региональных маткапиталов.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка семей — одна из главных задач национального проекта «Демография». Благодаря нему семьям с детьми и тем, кто только планирует прибавление, доступны различные меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

При этом государство значительно упрощает процедуру получения различных выплат и пособий, а также увеличивает количество мер, для оформления которых достаточно только заявления. Причём в большинстве случаев его можно подать дистанционно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Собирать справки и различные документы не требуется — вся необходимая информация поступает из государственных информационных систем.