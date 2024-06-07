Новый, 834-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием из Херсона, где киевский режим начал инсценировать обстрелы Херсона и его окрестностей. О том, что после приезда в город группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины случился рост числа пожаров, на которые тут же слетаются приезжие СМИ, сообщили «РИА Новости» 7 июня в пророссийском подполье города.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Ещё одним подтверждением инсценировки стали гражданские пикапы, в кузовах которых установлены 82-миллиметровые минометы. Подпольщики поясняют, что такое оружие с территории Херсона и его окрестностей не может достать до левого берега Днепра, где расположены российские позиции. Тем не менее свидетели не раз слышали звуки исходящих выстрелов там, где были замечены эти пикапы. После этого на правом оккупированном Киевом берегу фиксировали прилёты.

«Потом все в интернете наблюдают «сочные» кадры с места обстрела Херсона якобы российской армией», — подчеркнул собеседник агентства, предположив, что в качестве якобы раненых, свидетелей и массовки могут выступать сторонники киевского режима из Херсона.

Тем временем непосредственно в зоне СВО расчёты РСЗО «Град» уничтожили очередной опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении.

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Соответствующие видеокадры опубликовало Минобороны. Удар был нанесён залпом 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.