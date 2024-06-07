Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Делегация Якутии приняла участие в ряде важных мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Все они будут способствовать развитию этого крупнейшего региона России, известного богатыми месторождениями золота и алмазов, уникальной культурой и древней историей. Речь идёт не только о развитии Арктической зоны, расширении минерально-сырьевой базы, укреплении надёжности местной энергосистемы. Привлечение инвестиций позволит улучшить быт местных жителей, сделать их проживание максимально комфортным.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева На сессии «Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города»

Преображение агромерации Тикси-Найба и Якутска

К примеру, целый ряд позитивных изменений принесёт реализация мастер-плана по ускоренному развитию агломерации Тикси-Найба, как опорного пункта Арктической зоны. В этих северных населённых пунктах запланировано благоустройство общественных пространств, обновление улиц, строительство систем водоснабжения и водоотведения, переселение из аварийного жилья. Будут обновлены объекты социальной сферы: больницы, образовательный кластер для подготовки рабочих кадров, культурный центр и спортивный комплекс.

Новые объекты социальной инфраструктуры, в том числе в образовательной сфере, появятся и в столице Республики — Якутске. Соглашение, касающееся реализации инвестиционных проектов в рамках реализации мастер-плана Якутска на период до 2030 года в рамках ПМЭФ власти региона заключили с Группой «ВИС» и «Газпромбанком». Он предполагает строительство 90 объектов.

«Соглашение открывает возможность привлечения инвестиций для реализации ключевых проектов мастер-плана Якутска, в том числе строительства Межвузовского кампуса в 68 квартале. Кампус создаст принципиально новые возможности для самореализации молодежи в научной сфере и развития технологических стартапов», — заявил Айсен Николаев.

«Соглашение станет продолжением давнего плодотворного сотрудничества Банка с Республикой Саха (Якутия) и способствует созданию в Якутске новых необходимых городу инфраструктурных объектов для жителей и гостей города», — прокомментировал первый вице-президент «Газпромбанка» Павел Бруссер.

Важнейшим инфраструктурным объектом в рамках реализации мастер-плана Якутска выступает Ленский мост, строительством которого занимается группа «ВИС».

«Мост станет опорной точкой для других проектов развития Якутии. Наш холдинг совместно с партнёрами готов участвовать в этой масштабной работе, направленной на создание комфортных условий для жизни людей, развития экономического потенциала самого большого региона России», — отметил председатель совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.

Ядро Северного морского пути

О результативности стратегии развития Арктической зоны Якутии, предложенной президентом Владимиром Путиным, говорили в ходе дискуссии «Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города». Мероприятие состоялось в рамках Арктического дня, организованного ВЭБ.РФ на площадке ПМЭФ.

«С возрождением навигации по восточному «крылу» Северного морского пути миссия агломерации Тикси-Найба наполняется новыми смыслами. Эта миссия — стать ядром Северного морского пути. Агломерация сохранит традиции коренных малочисленных народов Севера, позволит развивать науку, реализовывать проекты освоения Арктики, бережно относясь к природе», — отметил Айсен Николаев.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Агломерация Тикси-Найба на карте

Он подчеркнул, что строительство глубоководного морского порта в Найбе придаст импульс освоению крупных месторождений олова, золота, редкоземельных металлов, имеются перспективные месторождения углеводородов. При этом создание порта в Найбе в дальнейшем обеспечит перевозку грузов для Кючусского промышленного кластера, где начинается разработка месторождения мощностью свыше 100 тонн золота.

Якутия и глобальный рынок алмазов

Учитывая, что Россия обеспечивает более 30% мировой добычи алмазов, 80% из которых приходится на Республику, глава Якутии в рамках ПМЭФ выступил за создание совместных маркетинговых стратегий при участии производителей и потребителей алмазов в формате БРИКС+. По его словам, это поспособствует продвижению алмазно-бриллиантовой продукции на растущих новых рынках потребления в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, отметил Айсен Николаев.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал выгоды от развития сотрудничества стран БРИКС в алмазной отрасли

«Мы крайне заинтересованы в сохранении равновесия на глобальном рынке алмазов. В условиях односторонних незаконных ограничений в отношении российских алмазов со стороны некоторых западных стран для нас очень важно поддержать усилия компании «АЛРОСА», которые направлены на диверсификацию международных рынков поставок. Это позволит сохранить устойчивое социально-экономическое развитие Якутии», — заявил Айсен Николаев.

Якутия, как новый центр нефтегазодобычи

Чтобы природные ресурсы Якутии использовались максимально эффективно, якутская делегация на ПМЭФ встретилась с руководителем Федерального агентства по недропользованимю Евгением Петровым.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение текущего статуса программы геологического изучения недр на территории Дальневосточного федерального округа. Ещё в марте 2023 года глава Якутии выступил с предложением об определении республики пилотным регионом по интенсивному наращиванию минерально-сырьевой базы с существенным увеличением федерального финансирования геологоразведочных работ. И по итогам ПМЭФ-2023 было полностью поддержано Владимиром Путиным. Глава государства поручил разработать отдельную программу и включить её в федеральный проект.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Встреча с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым

«В Республике Саха (Якутия) планируется формирование нового центра нефтегазодобычи с потенциальной транспортировкой нефти и газа по Северному морскому пути. Сегодня для приоритетной программы геологического изучения недр по ДФО уже отобрано 70 объектов первой очереди проведения геологического изучения недр», — отметил Евгений Петров.

«Расширение минерально-сырьевой базы для республики крайне важно. Открытие новых месторождений будет привлекать инвесторов, что повлечет за собой увеличение доходной части республиканского бюджета, создание новых рабочих мест, ускорение социально-экономического развития республики», — сказал глава Якутии по итогам встречи.

Расширение использования СПГ

Вместе с формированием в Якутии нового центра нефтегазодобычи стоит задача расширения использования сжиженного природного газа (СПГ). На Петербургском международном экономическом форуме глава региона провёл встречу с крупным отраслевым логистическим оператором. Обсуждали как обеспечение стабильных поставок нефтепродуктов для жителей Якутии, так и вопрос развития нефтегазового комплекса АО «Саханефтегазсбыт»

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева На сессии «Развиваем Арктику. Инвестиции в холодные города»

«Привлечение компетенций отечественных инжиниринговых центров для выпуска запчастей позволит наладить сотрудничество по выпуску необходимых запасных частей, инструментов и принадлежностей для «Якутскэнерго» и «Сахатранснефтегаз». Это укрепит надежность энергосистемы Якутии», — заявил Айсен Николаев.

Межрегиональные связи

Вопросы укрепления межрегиональных связей, в частности, увеличения внешнеторгового оборота, Айсен Николаев обсудил в ходе рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Также прорабатывался вопрос по открытию центра по продаже ювелирных изделий якутского производства в Казахстане и проведение ряда спортивных и культурных мероприятий.

«Мы ждем вас и руководителей правительства Республики Казахстан с визитом в город Якутск и надеемся, что примете участие в качестве почетных гостей в церемонии открытия Международных спортивных игр «Дети Азии» и праздновании национального праздника Ысыах», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава республики Айсен Николаев на полях 27 Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил с инициативой масштабировать новый российский стандарт показа кинофильмов «Экстра Синема». Он разработан в Якутии для малых населенных пунктов страны.