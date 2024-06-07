Рим, 7 июня, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Полиция Ватикана задержала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после попытки продать Святому Престолу позолоченную 18-страничную рукопись XVII века, описывающую работы Джанлоренцо Бернини. Об этом написала 6 июня итальянская газета il Messaggero.

(сс) ulleo Итальянская полиция

По данным издания, бывший сотрудник Фабрики Святого Петра 27 мая попросил о встрече с кардиналом Мауро Гамбетти. Он предложил ватиканскому иерарху купить находящийся на реставрации манускрипт, касающийся изготовления балдахина Бернини.

Журналисты предположили, что документ является частью утерянных фондов, пропажу которых до сих пор расследуют.

Во время встречи кардинал выразил заинтересованность в покупке рукописи за 120 тысяч евро. Он рассказал о предстоящей встрече полиции, которая после получения чека задержала злоумышленника.

Несколько дней мужчина находился под арестом в ожидании суда. Предполагается, что в 2023 году он был причастен к подобным преступным схемам.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2020 года в Сочи сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в похищении рукописи XIX века. О продаже ценности заявил 51-летний житель города-курорта. У него была похищена рукописная книга за авторством поэта Александра Пушкина, которая оценивается в 75 млн рублей. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что планировала продать рукопись коллекционерам. Изъятую рукопись вернули владельцу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.