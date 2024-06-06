Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Мегафон и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона. Соответствующий документ стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Мегафон Соглашение подписали коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Мегафона Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Соглашение подписали коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Мегафона Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Стороны зафиксировали в документе приоритетные направления взаимодействия. В частности, оператор и власти планируют внедрять передовые технологии в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования. Кроме того, в ближайшие четыре года запланировано развитие связи в небольших населенных пунктах, внедрение новых услуг и сервисов для защиты от киберугроз, а также обмен научным и техническим опытом, который может дать импульс к созданию новых разработок.

Кроме того, оператор и власти региона будут вместе внедрять и использовать инструменты big data Мегафона в сферах туризма, а также решения для жилищно-коммунального хозяйства и экологии.

«Средний Урал — один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране», — отметил Эмин Антонян. Он добавил, что на территории области работают более 1500 телеком-объектов Мегафона, которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий.

По словам топ-менеджера, в Свердловской области успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа «Лесохранитель» для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. «Уверен, что благодаря партнерству с правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — заключил Антонян.

«Сегодня внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития Свердловской области», — подчеркнул Дмитрий Ионин. Он отметил, что от них зависит рост экономики и качество жизни как в регионе, так и стране в целом. В частности, по словам замгубернатора, цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области.