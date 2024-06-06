В России из-за сериала про маньяка могут изменить правила кинопроката
Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ готовит изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений кинокартинам из-за отснятого сериала про скопинского маньяка. Об этом во время выступления на Петербургском экономическом форуме сообщил директор департамента ведомства по кинематографии Дмитрий Давиденко.
По словам чиновника, причиной разработки соответствующих изменений в закон стал практически готовый сериал «Несломленная», повествующий о жертвах скопинского маньяка, который похитил в 2000 году двух несовершеннолетних девушек. Кинокартина содержит в себе сцены насилия, из-за чего Министерство культуры отклонило её выпуск. Давиденко считает, что правки в законодательство необходимо ввести для того, чтобы не допустить выход в прокат подобных проектов, которые нарушают традиционные нравственные ценности.
«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут чёткие пункты», — поделился Давиденко.
Ранее ИА Регнум сообщало, что после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и других случаев сомнительного поведения российских «звёзд» шоу-бизнеса Государственная дума предложила Министерству культуры ввести требования к костюмам артистов.