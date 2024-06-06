Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ готовит изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений кинокартинам из-за отснятого сериала про скопинского маньяка. Об этом во время выступления на Петербургском экономическом форуме сообщил директор департамента ведомства по кинематографии Дмитрий Давиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам чиновника, причиной разработки соответствующих изменений в закон стал практически готовый сериал «Несломленная», повествующий о жертвах скопинского маньяка, который похитил в 2000 году двух несовершеннолетних девушек. Кинокартина содержит в себе сцены насилия, из-за чего Министерство культуры отклонило её выпуск. Давиденко считает, что правки в законодательство необходимо ввести для того, чтобы не допустить выход в прокат подобных проектов, которые нарушают традиционные нравственные ценности.

«Чтобы не допустить такого контента на выходе, а еще лучше — чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента. Будут чёткие пункты», — поделился Давиденко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и других случаев сомнительного поведения российских «звёзд» шоу-бизнеса Государственная дума предложила Министерству культуры ввести требования к костюмам артистов.