Симферополь, 6 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Двух неоязычников из Симферополя приговорили к 12 и 14 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в храме. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Республике Крым.

РИА Новости / Илья Питалев

Южный окружной военный суд признал фигурантов виновными в подготовке к подрыву православного храма. Двое приятелей 1990 и 1994 года рождения являлись приверженцами неоязыческого вероисповедания. Они придерживались радикальных взглядов, убеждая единомышленников в том, что христианство необходимо истребить. Один из осужденных утверждал: если после этого не поступит никакой реакции, то «Крымский альянс язычников», к которому он себя относит, будет продолжать свою преступную деятельность, пока все христиане не «вымрут» либо не примут язычество.

В феврале 2022 года обвиняемые вступили в сговор, чтобы совершить теракт на территории религиозной организации «Православный приход храма Иконы Божией Матери «Путеводительница» города Симферополя в Крыму. Мужчины приобрели аммиачную селитру и алюминиевый порошок, из которых незаконно изготовили взрывчатое вещество. Также незаконно они купили электродетонатор, однако довести свой план до конца им не удалось — их задержали сотрудники ФСБ.

В феврале того же года сторонники украинской экстремистской организации «Правый сектор» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) также готовили теракт в одном из православных храмов в Республике Крым. В гараже одного из шести задержанных нашли и изъяли компоненты для взрывного устройства и взрывчатые вещества. Также была обнаружена переписка с планами и символика запрещенной организации.