Берлин, 5 июня, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Германия не собирается отправлять своих солдат на Украину. О подобных планах правительству ФРГ не сообщали и другие страны ЕС, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

Britta Pedersen/Global Look Press Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Депутат «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен спросил у Писториуса о том, есть ли у германского правительства или других стран ЕС планы отправить военных в зону украинского конфликта.

«Ответы на ваши вопросы звучат «нет» и «нет», — ответил Писториус. Трансляцию его выступления вёл немецкий канал Phoenix.

Несмотря на заявление Писториуса, у стран ЕС всё же есть предпосылки вмешаться в ход боевых действий. Как сообщало ИА Регнум, в планах у президента Франции Эммануэля Макрона — создание европейской коалиции для отправки военных инструкторов на Украину. Сейчас Париж находится в поиске стран, которые хотят поучаствовать в обучении бойцов ВСУ. По предварительным данным, на первом этапе подготовки на украинскую территорию отправят несколько десятков военных специалистов. Как только они определят объем потребностей, необходимый для организации процесса, в зону проведения СВО на Украине отправят ещё несколько сотен военнослужащих. Пока что поднимаются вопросы обучения сапёров, а также бойцов новой мотострелковой бригады, сообщили в Le Monde.

Эту публикацию во время брифинга прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявлял, что у любых инструкторов, которые подготавливают ВСУ, нет никакого иммунитета от ударов по ним. И риторика Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину является небезопасной.

Что касательно британских войск — их будут готовы отправить на Украину вслед за французскими. Об этом в беседе с Daily Express сообщил британский полковник в отставке Глен Грант. Он заявил, что сейчас Лондон не в состоянии производить достаточное количество военного снаряжения для ВСУ. А потому в случае отказа отправки своих солдат на Украину Великобритания якобы «падёт как государство».

В Кремле же считают, что поставка военной помощи украинским солдатам мешает урегулированию конфликта и только вовлекает в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров добавил, что США участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Такие действия не способствуют переговорам и будут иметь негативные последствия.