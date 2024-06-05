Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Украина в США никого не интересует, их интересует собственное величие и лидерство, заявил 5 июня президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых СМИ.

ИА Регнум

«Украина-то в Соединённых Штатах никого не интересует. Интересует величие Соединённых Штатов, которые борются не за Украину и за украинский народ, а за своё величие и за своё лидерство. И ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России, потому что считают, что в этом случае будет нанесён ущерб лидерству США. В этом весь смысл того, что делают США», — сказал он.

По мнению российского лидера, если будущая администрация США будет исходить из национальных интересов, то возможно и изменение в подходах Вашингтона к отношениям с Россией и к украинскому конфликту.

Как передавало ИА Регнум, встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Накануне встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ожидается интересная беседа. По его словам, встречи президента с главами международных СМИ — традиция Петербургского форума, которая прерывалась на время пандемии коронавируса.