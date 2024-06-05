Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В Кремле ожидают, что в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями международных СМИ состоится интересная беседа, заявил 5 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ожидаем очень интересную беседу», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагменты разговора опубликованы в Telegram-канале журналиста.

Встречи Путина с главами международных СМИ — традиция Петербургского форума, которая прерывалась на время пандемии коронавируса, напомнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с руководителями международных информационных агентств состоится 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Разговор будет посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, отметил Ушаков. Работу форума освещают журналисты из 50 стран мира, добавил он.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.