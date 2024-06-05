Киев, 5 июня, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 5 июня в своём Telegram-канале о национализации якобы принадлежащего губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его семье имущества.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о взыскании в доход Украины активов Евгения Балицкого», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что национализировано имущество его жены, сына и отца. Среди изъятых активов — компания, занимающаяся ремонтом и обслуживанием самолётов. При этом в СБУ указали, что большая часть имущества находится на территории России в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в офисе украинского генерального прокурора заявили, что Балицкого заочно осудят на Украине. Ему вменяли в вину посягательство на территориальную целостность страны. Обвинительный акт в отношении Балицкого направили в суд под процессуальным руководством подконтрольной киевскому режиму Запорожской областной прокуратуры.

Киев обвинил Балицкого в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, проводил подготовку к референдуму о воссоединении Запорожской области с Россией и подписал соответствующий договор.

29 июня украинский суд признал Балицкого виновным по двум статьям ― об участии в организации «незаконных референдумов» и об умышленных действиях, совершённых с целью изменения границ территории или границы Украины по предварительному сговору ― и заочно приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества.