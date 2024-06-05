Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Газпромбанк и Городское агентство управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ») правительства Москвы подписали соглашение о сотрудничестве для привлечения инвестиций в проекты, реализуемые в городе, в том числе через механизм государственно-частного партнерства. Соответствующий документ подписали на полях Петербургского международного экономического форума первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов и исполняющий обязанности директора ГБУ «ГАУИ» Андрей Балук. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

На сегодняшний день Газпромбанк и Городское агентство управления инвестициями рассматривают варианты сотрудничества в области инвестиционных проектов государственно-частного сотрудничества в разных сферах социально-экономического развития города Москвы.

«Газпромбанк является одним из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов, в том числе выступает в роли инвестора, и следит за тем, чтобы построенные объекты соответствовали уровню лучших мировых стандартов», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. Он добавил, что банк следит за актуальностью проектов при разработке моделей развития территорий, своевременностью каждого этапа строительства и целевым расходованием средств. По его словам, сотрудничество может способствовать продолжению формирования комфортной и доступной инфраструктурной среды в столице.

«Москва заключает с инвесторами концессионные соглашения для вовлечения предпринимателей в развитие городской инфраструктуры», — сказал исполняющий обязанности директора ГБУ «ГАУИ» Андрей Балук. Он отметил, что форма государственно-частного партнерства выгодна и городу, и бизнесу, так как учитывает интересы обеих сторон. «Партнерство с ведущими российскими банками позволит инвесторам реализовывать масштабные концессионные проекты в рамках ГЧП на особых условиях», — подчеркнул Балук.