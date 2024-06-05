Лондон, 5 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Энергетика Украины потеряла более 50% вырабатывающих мощностей, пишет британское издание Financial Times.

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«Россия вывела из строя более половины электрогенерации Украины. Под шквалом атак мощность электростанций страны упала ниже двадцати гигаватт», — говорится в статье.

Отмечается, что до начала специальной военной операции Украина располагал мощностями генерации в 55 гигаватт.

По словам одного из представителей киевского режима на условиях анонимности, только 1 июня Украина потеряла 1,2 гигаватта выработки электроэнергии.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории с 10 октября 2022 года — после теракта украинских спецслужб на Крымском мосту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что украинским потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период. Ограничения подачи электричества в среднем будут длиться до 10 часов в сутки.

На Украине не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, сообщил в конце мая член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко. Он призвал граждан готовиться к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго станут частью жизни, так как восстановить все генерирующие мощности к зиме невозможно.