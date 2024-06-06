Москва, 6 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Лето — отличное время для новых полезных привычек. Солнечный сезон предлагает множество возможностей провести время разнообразно и активно: можно начать заниматься спортом на открытом воздухе, следить за питанием, больше заботиться о себе, а ещё, например, о природе.

Александр Погожев ИА REGNUM Природа в Ипатовском округе

В России сохранять и улучшать окружающую среду помогает национальный проект «Экология». Благодаря ему в стране совершенствуется система сортировки отходов — это помогает уменьшать количество мусора на свалках и возвращать часть ресурсов во вторичный оборот. Кроме того, в поддержку нацпроекта проходят экологические акции, и присоединиться к ним может любой желающий. О том, как провести лето экологично и с пользой для себя и природы — в материале ИА Регнум.

Раздельный сбор мусора

Одним из первых и важных шагов для заботы о природе может стать раздельный сбор отходов. Это помогает решить сразу несколько проблем, в том числе — снизить углеродный след, общее загрязнение окружающей среды, сократить площадь мусорных полигонов.

Пресс-служба администрации Тюмени Урны для раздельного сбора мусора в Тюмени

За последние несколько лет доля россиян, сортирующих отходы дома, заметно выросла. По данным НАФИ, на постоянной основе отделяют перерабатываемый мусор от неперерабатываемого уже 37% жителей страны.

С нацпроектом «Экология» делать это стало гораздо удобнее: по всей стране появляются специальные площадки с контейнерами. Например, система раздельного сбора уже введена во всех районах Сахалина — местные жители сдают пластик, металл и стекло в специально отведённых местах. По мере накопления сырьё направляют на перерабатывающие заводы.

«Сортировка отходов — это то, что может сделать каждый из нас, чтобы внести свой вклад в охрану окружающей среды. Только совместными усилиями мы сможем привести к улучшению экологического состояния островов и сохранить уникальную природу для будущих поколений», — отметила жительница Южно-Сахалинска Елена Александрова.

Акция «Вода России»

Сортировку мусора и уборку можно проводить не только дома, но и на берегах водоёмов. Именно поэтому в стране проходит Всероссийская акция «Вода России». К ней присоединились уже более 9,5 млн волонтёров из всех регионов страны. Совместными усилиями неравнодушным людям удалось расчистить 10,3 тыс. водоёмов и собрать 10,9 млн мешков мусора.

Берегдобрыхдел.рф Акция «Вода России»

Присоединиться к акции «Вода России» может любой желающий. Организовать своё мероприятие или найти уже заявленное можно на сайте берегдобрыхдел.рф и с помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». За участие в мероприятиях и выполнение заданий пользователи приложения смогут получить баллы, которые можно будет обменять на дипломы и подарки.

Акция «Сад памяти»

Огромную роль в создании комфортных условий жизни играет и восстановление лесов. Посадить дерево и внести свой вклад в общее дело может каждый россиянин, приняв участие в международной акции «Сад памяти».

Садпамяти2024.рф Акция «Сад памяти»

Её участники намерены высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны. В экологической инициативе принимают участие все регионы России, а также представители более 35 стран. В этом году волонтёры уже высадили более 26 млн деревьев. Присоединиться к акции и высадить свой «Сад Памяти» можно до 22 июня.

Акция «Выбираю чистый воздух»

Сделать воздух чище помогут не только новые леса. Сократить выбросы вредных веществ в атмосферу можно и отказавшись от транспорта на бензине в пользу альтернативных средств передвижения. И помогает этому, в том числе, Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», которая проходит до 22 сентября.

Выбор у её участников довольно широкий: от поездки на велосипеде, самокате и других видах экотранспорта до пешей прогулки. Те, кто решил выбрать последний вариант, могут принять вызов в сервисе VK «Шаги» и побороться за ценные призы. Подарки получат и авторы самых креативных фотографий прогулок. Для этого они должны опубликовать их в сети «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка по городу

Многие россияне собираются принять участие в акции уже не первый раз. Например, Наталья Ермак из Новокузнецка вместе с семьёй в прошлом году прошла более 2,4 тыс. километров. «Будет хорошо, если больше жителей города подключатся к акции, удвоят усилия и обойдут мой результат. В конце концов, мы все выигрываем, прикладывая усилия к тому, чтобы сделать наш воздух чище», — говорит она.

Экотуризм

Стать ближе к природе можно и во время путешествий по заповедным маршрутам. Именно для этого в России развивается экотуризм. По нацпроекту «Экология» в национальных парках создаётся инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для туристов и безопасным для окружающей среды.

К примеру, в визит-центре Самурского национального парка в Дагестане появились инсталляции, благодаря которым гости смогут узнать об уникальном растительном и животном мире региона, прочувствовать атмосферу леса и даже «побывать» на дне Каспийского моря.

Википедия Природа Самурского национального парка

Больше о защите окружающей среды смогут узнать и посетители фестиваля экокультуры и искусства «со-Творение» в Санкт-Петербурге. До 12 июня в экспозиционно-выставочном комплексе «Вселенная Воды» для гостей работает выставка произведений из вторсырья, проводятся мастер-классы, экоквесты и показы фильмов об экологии.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи. В поддержку нацпроекта ежегодно проводятся просветительские мероприятия и акции, в том числе Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл», акция «Сохраним лес» и многие другие.