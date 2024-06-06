Навстречу природе: как провести лето экологично
Москва, 6 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Лето — отличное время для новых полезных привычек. Солнечный сезон предлагает множество возможностей провести время разнообразно и активно: можно начать заниматься спортом на открытом воздухе, следить за питанием, больше заботиться о себе, а ещё, например, о природе.
В России сохранять и улучшать окружающую среду помогает национальный проект «Экология». Благодаря ему в стране совершенствуется система сортировки отходов — это помогает уменьшать количество мусора на свалках и возвращать часть ресурсов во вторичный оборот. Кроме того, в поддержку нацпроекта проходят экологические акции, и присоединиться к ним может любой желающий. О том, как провести лето экологично и с пользой для себя и природы — в материале ИА Регнум.
Раздельный сбор мусора
Одним из первых и важных шагов для заботы о природе может стать раздельный сбор отходов. Это помогает решить сразу несколько проблем, в том числе — снизить углеродный след, общее загрязнение окружающей среды, сократить площадь мусорных полигонов.
За последние несколько лет доля россиян, сортирующих отходы дома, заметно выросла. По данным НАФИ, на постоянной основе отделяют перерабатываемый мусор от неперерабатываемого уже 37% жителей страны.
С нацпроектом «Экология» делать это стало гораздо удобнее: по всей стране появляются специальные площадки с контейнерами. Например, система раздельного сбора уже введена во всех районах Сахалина — местные жители сдают пластик, металл и стекло в специально отведённых местах. По мере накопления сырьё направляют на перерабатывающие заводы.
«Сортировка отходов — это то, что может сделать каждый из нас, чтобы внести свой вклад в охрану окружающей среды. Только совместными усилиями мы сможем привести к улучшению экологического состояния островов и сохранить уникальную природу для будущих поколений», — отметила жительница Южно-Сахалинска Елена Александрова.
Акция «Вода России»
Сортировку мусора и уборку можно проводить не только дома, но и на берегах водоёмов. Именно поэтому в стране проходит Всероссийская акция «Вода России». К ней присоединились уже более 9,5 млн волонтёров из всех регионов страны. Совместными усилиями неравнодушным людям удалось расчистить 10,3 тыс. водоёмов и собрать 10,9 млн мешков мусора.
Присоединиться к акции «Вода России» может любой желающий. Организовать своё мероприятие или найти уже заявленное можно на сайте берегдобрыхдел.рф и с помощью мини-приложения в социальной сети «ВКонтакте». За участие в мероприятиях и выполнение заданий пользователи приложения смогут получить баллы, которые можно будет обменять на дипломы и подарки.
Акция «Сад памяти»
Огромную роль в создании комфортных условий жизни играет и восстановление лесов. Посадить дерево и внести свой вклад в общее дело может каждый россиянин, приняв участие в международной акции «Сад памяти».
Её участники намерены высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны. В экологической инициативе принимают участие все регионы России, а также представители более 35 стран. В этом году волонтёры уже высадили более 26 млн деревьев. Присоединиться к акции и высадить свой «Сад Памяти» можно до 22 июня.
Акция «Выбираю чистый воздух»
Сделать воздух чище помогут не только новые леса. Сократить выбросы вредных веществ в атмосферу можно и отказавшись от транспорта на бензине в пользу альтернативных средств передвижения. И помогает этому, в том числе, Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», которая проходит до 22 сентября.
Выбор у её участников довольно широкий: от поездки на велосипеде, самокате и других видах экотранспорта до пешей прогулки. Те, кто решил выбрать последний вариант, могут принять вызов в сервисе VK «Шаги» и побороться за ценные призы. Подарки получат и авторы самых креативных фотографий прогулок. Для этого они должны опубликовать их в сети «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух.
Многие россияне собираются принять участие в акции уже не первый раз. Например, Наталья Ермак из Новокузнецка вместе с семьёй в прошлом году прошла более 2,4 тыс. километров. «Будет хорошо, если больше жителей города подключатся к акции, удвоят усилия и обойдут мой результат. В конце концов, мы все выигрываем, прикладывая усилия к тому, чтобы сделать наш воздух чище», — говорит она.
Экотуризм
Стать ближе к природе можно и во время путешествий по заповедным маршрутам. Именно для этого в России развивается экотуризм. По нацпроекту «Экология» в национальных парках создаётся инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для туристов и безопасным для окружающей среды.
К примеру, в визит-центре Самурского национального парка в Дагестане появились инсталляции, благодаря которым гости смогут узнать об уникальном растительном и животном мире региона, прочувствовать атмосферу леса и даже «побывать» на дне Каспийского моря.
Больше о защите окружающей среды смогут узнать и посетители фестиваля экокультуры и искусства «со-Творение» в Санкт-Петербурге. До 12 июня в экспозиционно-выставочном комплексе «Вселенная Воды» для гостей работает выставка произведений из вторсырья, проводятся мастер-классы, экоквесты и показы фильмов об экологии.
Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи. В поддержку нацпроекта ежегодно проводятся просветительские мероприятия и акции, в том числе Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл», акция «Сохраним лес» и многие другие.