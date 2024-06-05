Москва, 5 июня, 2024, 08:27 — ИА Регнум. У украинских силовиков возникли ощутимые проблемы при попытках скрыть военную технику и личный состав на купянском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости

«За истекшие сутки ВС России был нанесён ряд точных ударов по скоплениям вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Купянска», — сообщил он со ссылкой на собственные источники.

По его словам, командование ВСУ постоянно проводит передислокацию техники и меняет расквартирование военных, но это никак не влияет на обнаружение российскими военнослужащими украинских военных целей. Более того, был поражен ряд объектов, где войска ВСУ находились менее суток.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы группировки войск «Центр» за сутки поразили 340 выявленных целей ВСУ, в том числе пункт управления подразделениями. Также было уничтожено до 585 украинских боевиков и различного вооружения.

Кроме того, у ВСУ ликвидировали три боевые машины пехоты, в том числе одну американскую Bradley, пять буксируемых гаубиц «Мста-Б», по две гаубицы М777 и Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и реактивную систему залпового огня HIMARS.