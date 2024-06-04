Горно-Алтайск, 4 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. У президента России нет резиденции на Алтае, заявил журналистам 4 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ о пожаре, который произошёл якобы на территории президентской резиденции.

«Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией. Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны», — сказал Песков.

Ранее алтайский блогер Амыр Айташев заявил, что на территории «резиденции», где Владимир Путин принимал в 2015 году премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, произошёл пожар.

Здание, о котором идёт речь, входит в гостинично-туристический комплекс «Алтайское подворье» и принадлежит структурам «Газпрома».

Как передавало ИА Регнум, также 4 июня Песков сообщил, что вопрос слияния Республики Алтай с Алтайским краем не стоит на повестке дня. Так он ответил на просьбу прокомментировать предположения, что отставка главы Республики Алтай Олега Хорохордина может привести к объединению региона с Алтайским краем.

В этот же день Владимир Путин провёл по видеосвязи встречу с вице-спикером Совета Федерации, секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и предложил ему возглавить Республику Алтай. Республику глава государства назвал перспективной и отметил, что Турчак, у которого есть опыт управления регионами (Псковской областью), сможет внести вклад в её развитие.