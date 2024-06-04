Москва, 4 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Вопрос слияния Республики Алтай с Алтайским краем не стоит на повестке дня. Об этом сообщил 4 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что отставка главы Республики Алтай Олега Хорохордина может закончиться объединением региона с Алтайским краем.

Андрей Варенков/РИА Новости

«Здесь никакого обсуждения на этот счёт нет. Каждый конкретный случай уникален. И здесь в данном случае нет никаких обсуждений», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что тема слияния этих регионов не стоит на повестке дня в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня стало известно, что Хорохордин покидает пост главы региона в связи с переходом на новую должность. По его словам, за последние пять лет было много сделано для социально-экономического развития региона, были пройдены непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам спецоперации, приближая победу родной страны.

Олег Хорохордин занимал пост главы Республики Алтай с 1 октября 2019 года. Олег Леонидович родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края.

В 1999 году окончил экономический факультет, в 2000 году — кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права, в 2003 году — очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. Является выпускником второго потока «школы губернаторов».