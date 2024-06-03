Москва, 3 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Франции Куэста Хьюго Джулиана, которого заочно обвинили в наёмничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Франции Куэсты Хьюго Джулиана», — сказал он.

Иванов уточнил, что мужчина заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).

По данным следствия, Джулиан с июля 2022 года по февраль 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, состоял на службе в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведывательного отделения.

Наёмник объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, убиты. Больше всего трупов получила Польша. Из Румынии прибыло 784 наёмника, уничтожено 349. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

25 апреля бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини сообщил, что с начала специальной военной операции на стороне Украины в боевых действиях принимали участие по меньшей мере 75 наёмников из Франции.

В начале марта под Авдеевкой ликвидировали лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ. Наёмник присоединился к ВСУ год назад. В составе нацистского батальона его перебросили в Авдеевку. По неофициальной информации, Ожаром был связан с французскими спецслужбами.