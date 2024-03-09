Москва, 9 марта, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидировали на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром», — рассказали агентству.

Сообщается также, что Ожаром был связан с французскими спецслужбами.

Ожаром присоединился к ВСУ год назад. В составе нацистского батальона его перебросили в Авдеевку. Последняя публикация французского неонациста датируется 16 февраля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путинуоб освобождении Авдеевки. В российском военном ведомстве также напомнили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, противник потерял более 1500 военнослужащих. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер в течение суток заслушал три доклада о том, как российские войска освобождали город.

Следственный комитет России 7 марта объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. В качестве обвиняемых заочно привлекли по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

В феврале стало известно о гибели бразильского наёмника, снайпера Макса Панаво, в зоне проведения специальной военной операции, а также литовского и финского наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Колумбийская газета Vanguardia написала о гибели четырёх наёмников ВСУ после удара армии России по подконтрольному Киеву посёлку Курахово в ДНР.