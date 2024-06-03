Вена, 3 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Власти Ирана продолжают наращивать запасы обогащённого до 60% урана, заявил 3 июня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

По его словам, он представил членам организации доклад о проверке соблюдения гарантий МАГАТЭ в Иране.

«Вы заметите, что запасы обогащённого урана в Иране продолжают расти, в том числе обогащённого до 60%», — сказал он.

Гросси также отметил, что обеспокоен «публичными заявлениями Ирана о технических способностях по производству ядерного оружия и потенциальными изменениями в ядерной доктрине страны».

Как передавало ИА Регнум, в апреле немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Иран может завершить разработку ядерного оружия и создать первые образцы вооружения в течение ближайшего времени.

О возможности скорого создания Тегераном ядерного оружия свидетельствует в том числе недавний ответный массированный удар Ирана по территории Израиля. Кроме того, эксперт не исключил, что Иран может применить новое вооружение в целях устрашения.

В свою очередь эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в Институте исследования национальной безопасности, связанного с Тель-Авивским университетом, предположила, что Иран уже может иметь достаточное количество обогащённого урана для создания ядерного оружия.