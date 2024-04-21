Берлин, 21 апреля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Иран может завершить разработку ядерного оружия и создать первые образцы вооружения в течение ближайших недель. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы здесь говорим о периоде в несколько недель», — заявил директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли.

По его мнению, о возможности скорого создания Тегераном ядерного оружия свидетельствует в том числе недавний ответный массированный удар Ирана по территории Израиля. Кроме того, эксперт не исключил, что Иран может применить новое вооружение в целях устрашения.

Эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в Институте исследования национальной безопасности, связанного с Тель-Авивским университетом, предположила, что Иран уже может иметь достаточное количество обогащённого урана для создания ядерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля заявил, что факт накопления Ираном обогащённого урана не означает наличие у Тегерана ядерного оружия. По его словам, МАГАТЭ не обладает достоверной информацией и не может делать заявлений о создании Ираном ядерного оружия.