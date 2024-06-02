Цхинвал, 2 июня, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Вся территория Южной Осетии, где проживает более 55 тыс. человек, осталась без света. К отключению электроэнергии привела авария на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Известия/Константин Кокошкин

В ведомстве уточнили, что авария произошла на линии электропередачи в Дзауском районе.

«Из-за аварии на линии электропередач в Дзауском районе республика осталась без электричества», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

На предполагаемое место аварии выехали специалисты ГУП «Энергоресурс». Других подробностей в ведомстве не уточнили.

Электроэнергия в Южную Осетию поступает из России по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии. Жители республики периодически остаются без электричества из-за ремонтных работ, а также аварий, которые происходят во время непогоды в горах.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля без света остался город Энергодар в Запорожской области с населением более 54 тысяч человек, а также окрестные населённые пункты. Как уточнили в городской администрации, ночью произошло аварийное отключение высоковольтной линии 171, идущей из Мелитополя.

Без электричества жители Энергодара и близлежащих населённых пунктов остались 16 апреля. Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей из Мелитополя. Также света в домах горожан не было 13 апреля.

27 мая около 90 домов во Владивостоке оказались без света из-за аварийного отключения электричества. По информации прокуратуры Приморского края, в результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошло прекращение электроснабжения жителей как минимум девяти улиц.