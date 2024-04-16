Энергодар, Запорожская область, 16 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества. Об этом 16 апреля сообщил Telegram-канал «Энергодарский связной».

Павел Лисицын/РИА Новости

Также света нет в близлежащий населённых пунктах.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей из Мелитополя», ― сообщил канал.

Специалисты выясняют причины аварийного отключения.

Без света остались расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией почти весь Энергодар и ряд других населённых пунктов также остались 13 апреля. Причиной отключения электроэнергии стала авария на подстанции за Мелитополем.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской атомной электростанции.

В тот же день гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал прекращение электроснабжения станции по одной из веток ЛЭП реальной угрозой. Глава организации заявил, что оно прекратилось после того, как сотрудники агентства сообщили о «военной активности» в регионе.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финуниверситета при правительстве Игорь Юшков в беседе с ИА Регнум назвал необоснованной реакцию Гросси. Эксперт заявил, что риски из-за полного прекращения электроснабжения ЗАЭС связаны только с одним реактором, но и они минимальны.

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили по резервной высоковольтной линии «Феросплавная -1» вечером 6 апреля.