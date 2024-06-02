Москва, 2 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. На 82-м году жизни скончался российский дипломат, бывший заместитель главы МИД РФ и посол в Болгарии Анатолий Потапов, сообщила 2 июня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«1 июня на 82-м году жизни после скоротечной болезни не стало Чрезвычайного и Полномочного Посла в отставке Анатолия Викторовича Потапова», — сообщила Захарова.

Прощание состоится 4 июня в траурном зале Центральной клинической больницы в 11:30 мск.

Представитель МИД РФ рассказала, что Потапов занимал в разные периоды жизни руководящие посты в администрации президента, был заместителем главы МИД и заместителем министрапо делам СНГ, послом России в Болгарии.

Захарова поделилась воспоминаниями о том, как впервые увидела Потапова, когда училась в школе при посольстве РФ в Китае. Тогда он его назначили советником и он с энтузиазмом начал работать под руководством посла Игоря Рогачёва.

«Потом, спустя годы, мы стали коллегами. Хороший человек, надежный товарищ, профессионал своего дела. Светлая память!» — добавила Захарова.

Она опубликовала соболезнования, которые родным и близким Потапова направила чрезвычайный и полномочный посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Потапов находился на посту советника посольства России в Китае в 1992–1996 годах, в 1996–1998 годах был помощник главы администрации президента. На посту заместителя министра России по делам СНГ дипломат находился с 30 октября 1998 по 14 сентября 2000 года.

С 14 января 2002 по 17 февраля 2004 года Потапов работал замглавы МИД РФ по экономическим вопросам обеспечения деятельности. На посту посла России в Болгарии дипломат находился с 25 мая 2004 по 14 июля 2008 года. Затем вышел на пенсию.