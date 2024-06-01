Вашингтон, 2 июня, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии объявил Пентагон. Соответствующая заявка опубликована 1 июня на сайте госзакупок США.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

Уточняется, что книги предполагается закупить в интересах ВВС США для обучения. На каждый контракт выделяется 600 долларов, завершить все контракты планируется к середине июня. Книги доставят на военно-воздушную базу Максуэлл в Алабаме, где расположен университет авиации Air University и Агентство исторических исследований ВВС США (Air Force Historical Research Agency).

Библиотеку будущих военных лётчиков планируют пополнить тремя книгами о России и президенте Владимире Путине. Среди них книга лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основы русского искусства военной стратегии», а также «Большая российская стратегия в эру глобальной энергетической конкуренции» Эндрю Моргана и трудом «Война Путина с Украиной: российская кампания за мировую контрреволюцию» еще одного английского автора Самэуля Рамани.

Кроме того, планируется закупить также книги о Китае, роботизированных машинах и системах вооружения, и о космических стратегиях и войне в космосе, отмечается на сайте госзакупок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в документах, размещённых на сайте госзакупок США обнаружены упоминания о возможных планах разместить ядерное оружие в Великобритании. В них упоминается о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.

В 2020 году на сайте госзакупок США появилось уведомление о том, что Пентагон может приобрести российские вертолёты Ми-24 или Ми-17, а также самолёт Ан-2 для ознакомления американских инструкторов с их возможностями.

В марте и октябре 2019 года на сайте госзакупок американского федерального правительства была опубликована заявка о наборе инструкторов, которые обучат летчиков ВВС США противостоянию российским ударным вертолётам Ми-24.