Вашингтон, 1 июня, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В США в возрасте 86 лет умерла Мэриан Робинсон, мать бывшей первой леди страны Мишель Обамы и тёща экс-президента Барака Обамы. Об этом бывший глава государства сообщил на своём сайте.

Puttonamap98 Мэриан Робинсон

«Она мирно ушла из жизни, и сейчас никто из нас не уверен, как именно мы будем жить дальше без неё», — говорится в заявлении.

Обама заявил, что Робинсон всегда была близка к семье, включая тот период, когда он был президентом. В частности, она переехала в Белый дом, где помогала в воспитании дочерей Обамы Малии и Саши. По его словам, тёща была опорой для семьи в то время.

Робинсон родилась в Чикаго в 1937 году. Училась на учителя, а затем работала секретарём. Она была замужем за Фрейзером Робинсоном, который умер в 1991 году. Помимо дочери Мишель у неё есть сын Крейг Робинсон.

Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. В браке у них родились две дочери. Барак Обама был президентом США с 2009 по 2017 год.