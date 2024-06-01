Харьков, Украина, 1 июня, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Киевские власти объявили об эвакуации жителей нескольких населённых пунктов на золочевском направлении Харьковской области. Об этом 31 мая сообщил глава Золочевской военной администрации Виктор Коваленко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Коваленко указал, что жители Александровки, Возрождевска и Тимофеевки должны самостоятельно покинуть эти населённые пункты. Места сборов гражданам сообщат руководители населенных пунктов их проживания. Те семьи с детьми, которые проигнорируют призыв об отъезде и останутся в своих домах, могут быть эвакуированы принудительно.

Местным жителям предлагается уехать к родственникам или друзьям. Тех, кому не к кому переехать, планируется разместить в Львовской и Харьковской областях. Кроме того, глава Золочевской администрации уточнил, что каждый эвакуированный получит необходимую финансовую помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы Украины ранили 12 мирных жителей, пытаясь сорвать эвакуацию из Харьковской области. Украинские военные вели целенаправленный обстрел жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа.

Замглавы российской военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк отметил, что украинские военные на подконтрольной Киеву территории оказывают давление на жителей региона, которые отказываются выезжать, чтобы дождаться прихода российской армии.