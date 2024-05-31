Харьков, Украина, 31 мая, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины ранили 12 мирных жителей, пытаясь сорвать эвакуацию из Харьковской области.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В результате применения боевиками вооруженных формирований Украины запрещенных средств в отношении мирного населения были ранены 12 человек», — рассказал журналистам замглавы российской военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Он уточнил, что все, кто получил ранения, получают медицинскую помощь в российских больницах. Украинские военные вели целенаправленный обстрел жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа, подчеркнул Лисняк.

Как сообщало ИА Регнум, Лисняк 20 мая заявил, что украинские военные на подконтрольной Киеву территории оказывают давление на жителей региона, которые отказываются выезжать, чтобы дождаться прихода российской армии. Один их эвакуированных в Россию житель рассказал, что у него отобрали паспорт и пригрозили, что его лишат соцвыплат.