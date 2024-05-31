Донецк, 31 мая, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» помог в течение года пяти тысячам жителям Донецкой Народной республики получить удостоверения, подтверждающие статус ветерана боевых действий, сообщила 31 мая пресс-служба республиканского филиала организации.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Осенью прошлого года в ДНР внедрили новый механизм вручения удостоверений. Филиал «Защитников Отечества» стал в этом процессе ключевым звеном.

«Филиал и его отделения также принимают у уволенных со службы защитников Донбасса документы для дальнейшего получения удостоверение ветерана боевых действий. Порядка 5 тысяч подопечных получили удостоверения ветерана боевых действий при непосредственном содействии филиал», — сообщили в пресс-службе.

Отдельно в филиале сообщили, как помогли получить статус ветерана ополченцу, уроженцу Славянска Александру Ковалёву с позывным Рысь. Он был одним из первых командиров, мобилизовавших отряды сопротивления для защиты Донбасса, в боях под Карловкой, Горловкой, Дзержинском, Краматорском, также оборонял родной город. Но в 2015 году на автомобиль, в котором ехал Ковалёв, напали, он получил сильные ранения, потерял трудоспособность. Фонд оказал бойцу полное содействие в получении удостоверения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, по которому статус ветерана в том числе распространяется на ополченцев, защищавших ДНР и ЛНР от киевского режима с 11 мая 2014 года. Кроме того, статус ветерана присваивается лицам, заключившим контракт с организацией, содействующей российской армии при выполнении задач СВО.

Российский лидер также в апреле подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». В задачи организации входит помощь участникам СВО и ополченцам, защищавшим Донбасс. Сотрудники фонда оказывают адресное сопровождение ветеранов.