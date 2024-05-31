Пятигорск, Ставропольский край, 31 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Первый модуль Межрегиональной образовательной программы «Российский Кавказ: история, ценности, смыслы» состоялся на площадке Центра знаний «Машук» в Пятигорске с 29 по 31 мая, сообщила пресс-служба центра.

Пресс-служба Центра знаний «Машук»

Мероприятие объединило более 150 представителей образовательной и воспитательной сфер регионов Северо-кавказского федерального округа. В их числе министры образования и по делам молодёжи, проректоры по воспитательной работе и молодёжной политике вузов округа, руководители общественно-государственных объединений в сфере просветительской деятельности (Движение Первых, Российское общество «Знание»), а также активисты организаций студенческого самоуправления.

«В непростых условиях нарастающих внешних вызовов именно такая консолидация усилий сегодня является залогом повышения эффективности работы по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодёжи, развитию системы гражданского просвещения, воспитанию у подрастающего поколения патриотического сознания, формированию чувства сопричастности к настоящим и будущим успехам страны», — отметил в приветственном слове полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка.

Он пожелал участникам и организаторам мероприятия воплощения в практике намеченных на мероприятии планов и дальнейших успехов во благо России.

В свою очередь генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков подчеркнул, что разработка проектов по развитию социально-экономической, культурной сферы Северного Кавказа — одно из стратегических направлений работы центра.

«Кавказ является особенным регионом, здесь есть своя социо-культурная специфика, развитие которой играет важную роль в формировании устойчивого общества. Работа с ценностями и гражданское просвещение молодежи помогают укрепить их самосознание, сохранить традиции и культуру региона», — добавил Сериков.

Директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнёва обратила внимание участников программы на важность совместной работы в развитии системы гражданского просвещения.

Программа образовательного модуля включила в себя проектную работу по созданию форматов гражданского просвещения, интерактивные лекции, мастер-классы, панельные дискуссии, квизы и «мозговые штурмы» с участием федеральных экспертов.

В рамках четырёх тактов проектной работы группы участников разобрали текущие форматы мероприятий гражданского просвещения, которые реализуются в регионах СКФО. Участники программы составили 15 проектных идей, которые можно запустить на территории округа. В последний день образовательной программы их предложения представят федеральным экспертам.

По итогам работы при участии представителей аппарата полномочного представителя президента России в СКФО и администрации президента, Минобрнауки, Центра знаний «Машук» сформировали рабочие группы, направленные на развитие ценностно-мировоззренческой работы и введение разработанных практик в гражданско-просветительскую работу в регионах СКФО.

Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи. Это всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной работы. Центр открыли в августе 2022 года. Он стал одним из трёх молодёжных центров федерального значения наряду с Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» (Подмосковье) и Университетом креативных индустрий в арт-кластере «Таврида» (Крым).

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 апреля открыл новые молодёжные центры в 12 регионах страны. Глава государства принял участие в открытии центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Севастополе и других российских субъектах.

В России работают четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке, а также Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах.

В апреле Путин также заявил, что в ближайшее время молодёжные центры откроются в том числе в Запорожской и Херсонской областях.