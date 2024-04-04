Москва, 4 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях откроются новые молодёжные центры. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин, принимая участие в открытии новых молодёжных центров в различных регионах страны.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Теперь таких молодёжных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее время откроются ещё два — в Запорожской и Херсонской областях», — заявил глава государства.

Путин в формате видеоконференции дал старт работе круглогодичных молодёжных образовательных центров сразу в 12 российских регионах.

В России работают четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке, а также Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах.

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В течение 2024 года новые молодёжные центры должны появиться ещё в 12 регионах. Как заявил президент, инфраструктура молодёжных центров уже приобретает общероссийский масштаб и охват, они будут работать во всех федеральных округах — от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Чёрного морей, от Ямала до Новороссии.

В Херсонской области откроют Арт-резиденцию «Таврида» по направлению работы с творческой молодежью новых регионов, развития креативных индустрий. По итогам завершения строительно-монтажных работ в 2024 году центр планирует принять свыше тысячи участников ежегодно.

В Запорожской области откроют центр «Маяк». Его специализацией станет подготовка кадров для новых регионов, волонтёров, участников гуманитарных миссий. Планируется охватить работой центра свыше трёх тысяч участников ежегодно.

Помимо этого, в Нижнем Новгороде откроют центр «Госстарт». Он будет работать по направлению «государственное и муниципальное управление». В 2024 году там планируется провести не менее 50 образовательных мероприятий с общим охватом в 12 тысяч человек.

Центр по молодёжному туризму появится в Салехарде. В 2024 году там планируется провести не менее 25 образовательных мероприятий с общим охватом в 2 тысячи человек.

Центр «ШУМ» откроется в Калининграде на базе ГАУ «Центр молодежи». Его специализацией станет медиа.

Кроме того, на Сахалине откроют центр «Острова карьеры», в Ханты-Мансийске — центр «Добрино», в Петропавловске-Камчатском — центр «Экосистема», в Ростове-на-Дону — центр «Молодёжная станица «Дон». Круглогодичные молодежные образовательные центры также появятся в Красноярском крае, Ленинградской, Липецкой, Архангельской областях.